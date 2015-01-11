Госдума приняла закон об «ипотечных каникулах»

Госдума приняла в третьем чтении закон об «ипотечных каникулах» – он призван защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от потери жилья.

По просьбе заемщика «каникулы» до полугода могут получить граждане, потерявшие кормильца; получившие временную нетрудоспособность в течение двух месяцев; признанные инвалидами I или II группы, а также при снижении семейного дохода супругов более чем на 30%.

По выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей. Таким правом можно будет воспользоваться один раз в отношении одного кредита. Срок возврата будет продлен на период действия «ипотечных каникул». В этот период переданное в залог жилье не может быть изъято у заемщика.

https://dostup1.ru/finance/Gosduma-prinyala-zakon-ob-ipotechnyh-kanikulah_115591.html