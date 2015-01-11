О погоде летом рассказали в Гидрометцентре России

Среднестатистическое лето прогнозируют на всей территории России. Представители Гидрометцентра пояснили, что в три самых любимых россиянами месяца года не должно быть слишком холодно или, напротив, жарко. Прогнозируемую температуру называют около и выше нормы.

Что же касается самого ближайшего времени, то, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, апрель будет довольно засушливым из-за небольшого количества осадков. А вот май, по прогнозам, будет достаточно влажным и теплым — близко к норме.

— сообщает РИА Новости.

Несмотря на действие пожароопасного сезона, в мае опасность уничтожения лесов минимальна. Так считают в Гидрометцентре. Причина — высокая влажность почвы.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/o-pogode-letom-rasskazali-v-gidromettsentre-rossii/