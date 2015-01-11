Южноуральское Заксобрание и Госсовет Крыма подпишут соглашение о сотрудничестве

Заксобрание Челябинской области и Государственный Совет Республики Крым планируют заключить соглашение о сотрудничестве – намерение озвучил председатель южноуральского парламента Владимир Мякуш на встрече с председателем комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Игоря Буданова, который прибыл в Челябинск для участия в Экологическом форуме партии «Единая Россия».

На встрече обсуждалась тема взаимодействия двух представительных органов.

«Когда республика проходила первые годы становления, нам очень полезна была помощь российских регионов. Причем это была не только финансовая и материальная помощь, но и консультативная помощь по законодательству. Это было очень необходимо для нас, депутатов республики, мы в тот момент создавали законы Крыма, и они должны были соответствовать российским», – прокомментировал Игорь Буданов.

«С председателем Госсовета республики Крым Владимиром Константиновым мы хорошо знакомы, вместе работаем в Совете законодателей. Сегодня с Игорем Викторовичем мы обсудили инициативу о заключении соглашения. Соглашение о взаимодействии укрепит и разовьет наше партнерство», – отметил Владимир Мякуш, добавив, что депутаты обоих регионов намерены «вместе работать в интересах родины».

https://dostup1.ru/politics/Yuzhnouralskoe-Zaxobranie-i-Gossovet-Kryma-podpishut-soglashenie-o-sotrudnichestve_115649.html