На майские праздники из Челябинска назначили дополнительные поезда в Москву

На майские праздники из Челябинска назначили ряд дополнительных поездов в столицу России.

Так, поезд № 282/281 Челябинск – Москва будет отправляться из Челябинска 29, 30 апреля, 5, 7 и 12 мая и прибывать в столицу 30 апреля, 2, 6, 8, 13 мая. В обратный путь поезд отправится на следующие сутки.+

Отметим, в целом по сети железных дорог на период майских праздников назначено более 500 дополнительных рейсов поездов дальнего следования.

Напомним, в мае россиян ждут две короткие недели. В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) и Дня Победы (9 мая) выходными будут девять дней.

https://dostup1.ru/society/Na-mayskie-prazdniki-iz-Chelyabinska-naznachili-dopolnitelnye-poezda-v-Moskvu_115718.html