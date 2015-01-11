Ученые планируют ввести систему мониторинга сейсмической активности в Челябинской области

Ученые института геофизики Уральского отделения РАН планируют вести мониторинг сейсмической ситуации в Катав-Ивановске в Челябинской области, где фиксируют слабые подземные толчки.

Об этом сообщила в понедельник ТАСС врио директора института Ирина Козлова.

В марте сообщалось о подземных точках, которые ощущают местные жители, в СМИ появлялись сообщения о приближающемся сильном землетрясении. По мнению экспертов, сейсмические движения, которые фиксируются в городе, уникальны для Урала, но не опасны.

"Наше предложение заключается в том, чтобы ввести систему мониторинга, на сегодняшний день сейсмическая активность стихает, но для понимания и прогнозов ситуацию необходимо взять под контроль. Мы предлагаем ввести температурно-газовый мониторинг. Предлагаем для мониторинга зону землетрясения - Катав-Ивановский район, который находится в примерно 300 км от Челябинска", - сказала она.

Врио директора отметила, что активность стихает, но будет ли она увеличиваться в дальнейшем, пока сказать нельзя.

Ранее заведующий геофизической обсерваторией "Арти" Уральского отделения РАН (УрО РАН), которая фиксирует подземные толчки на Урале, Олег Кусонский сообщал ТАСС, что им была зафиксирована магнитуда ощутимого, но не сильного землетрясения.

О землетрясении в 2018 году

В сентябре 2018 года в 01:58 мск в Челябинской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки ощущали жители трех регионов - Башкирии, Свердловской и Челябинской областей. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введен режим ЧС, сейчас он снят. В пострадавших от стихии населенных пунктах были выявлены повреждения нескольких социально значимых объектов.

Для обследования территории сотрудники Горного института Уральского отделения РАН отправились в Катав-Ивановский район и установили там три временные сейсмические станции. Две из них были сняты спустя несколько дней, третья еще продолжает наблюдения.

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