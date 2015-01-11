Члены общественной палаты обсудят вопросы повышения доходов населения

Общественная палата Челябинской области проведет круглый стол, в рамках которого обсудят меры по повышению денежных доходов населения Челябинской области.

Мероприятие приурочено к выполнению поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, сформированного по итогам Российского инвестфорума в Сочи.

Министерством экономического развития Челябинской области был проведен анализ структуры денежных доходовв регионе с 2012 по 2017 годы. За данный период они выросли на 18,6% или на 154 миллиарда рублей.

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Указе от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из важнейших целей обозначено снижение уровня бедности к 2024 году в два раза. Для ее достижения необходимо обеспечить рост среднедушевых доходов населения с 2019 по 2024 годы на 37%. Таким образом, темпы роста должны быть в 2 раза выше, чем за предыдущий период.

— рассказала и.о. первого заместителя министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Отметим, что в 2018 году, по сравнению с предыдущими годами, доходы южноуральцев выросли чуть больше, чем на 2%, составив 23 899 рублей. В 2019 году планируется рост доходов до уровня 4%, что составит 25 489,6 рублей.

2018 год область завершила с достаточно хорошим результатом. Тем не менее, мы понимаем, что среднедушевые доходы населения продолжают оставаться достаточно низкими, что влияет в первую очередь на благосостояние уральцев, а также на их платежеспособность и далее бизнес, который не может стабильно развиваться в отсутствие высокого покупательского спроса. Проблема, как мы видим комплексная, и решать ее тоже нужно сообща — привлекая структуры и ведомства, ответственные за различные сферы жизни населения.

— подчеркнул председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

В дискуссии поучаствуют члены и эксперты Общественной палаты, представители Министерства экономического развития, Министерства образования и науки, Министерства социальных отношений, Главного управления по труду и занятости и многие другие. Основными вопросами дискуссии станет: анализ структуры денежных доходов населения и итоги реализации плана мероприятий «дорожной карты» по повышению реальных доходов населения Челябинской области по итогам 2018 года.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/chleny-obshchestvennoy-palaty-obsudyat-voprosy-povysheniya-dokhodov-naseleniya/