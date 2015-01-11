«Клюква» добралась до Израиля

Как сообщил бессменный руководитель и (отец-основатель) клуба юных карикатуристов «Клюква» Николай Чернышев, его воспитанник (и по совместительству учащийся девятого класса школы №25 г.Озёрска) Кирилл Усачёв завоевал второе место в международном конкурсе карикатуры, проходившем в Израиле.

Из оргкомитета пришло сообщение, которое начинается словами: «Привет, Кирилл Усачёв! Мы хотели сообщить вам, что ваша работа была отмечена вторым местом в нашем конкурсе. Судьи были очень впечатлены вашим результатом и вашим трудом. Как мы писали в условиях конкурса, три первых места будут приглашены на открытие выставки в Израиле, которая состоится 3 мая 2019 года».

Так воспитанники «Клюквы», вскормленные этой не самой сладкой (но определенно самой витаминной) ягодой продолжают покорять мир…

Александр Волынцев