Текслер не исключает переноса предприятий за черту Челябинска

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в будущем не исключает переноса отдельных предприятий за черту южноуральской столицы.

оворя об экологии, глава региона отметил, что Челябинск и Магнитогорск в числе 12 городов были отмечены в «майском» указе президента как территории с неблагополучной экологической обстановкой. Алексей Текслер встречается с руководителями надзорных ведомств и предприятий-загрязнителей, с которыми обсуждается заключение специальных соглашений. Благодаря им, промышленные выбросы сократятся минимум на 20%.

По словам врио губернатора, нужно делать новые газоочистные сооружения и совершенствовать технологические процессы в рамках наилучших доступных технологий. Планируется улучшить качество питьевой воды за счет наполняемости Аргазинского и Шершневского водохранилища. По поручению главы региона проводится инвентаризация водоочистных сооружений, определены ключевые объекты, работы будут финансироваться в том числе в рамках федерального проекта «Чистая вода».

«В течение ближайших шести лет объемы выбросов будут существенно сокращены, будем думать о переносе отдельных предприятий за черту города. Менее чем за два года будет рекультивирована городская свалка, которая находится практически в центре города. Мы накроем старую свалку специальной пленкой, а по специальным каналам будут отводиться опасные газы и стоки. Свалка после рекультивации будет выглядеть как холм с травой», – заявл Алексей Текслер.

Врио губернатора также заявил, что разочарован благоустройством Челябинска. Городская среда в южноуральской столице не соответствует статусу города-милионника и областного центра. Это касается дворовых пространств, фасадов домов, иллюминации. По словам Текслера, раньше этому уделялось мало внимания, и он намерен это исправить. Благоустройство будет проводиться не только в областном центре, но и всех южноуральских муниципалитетах. Кроме того, Алексей Текслер анонсировал скорые кадровые перестановки, которые затронут не только руководящий состав, но и специалистов среднего звена.

https://dostup1.ru/society/Texler-ne-isklyuchaet-perenosa-predpriyatiy-za-chertu-Chelyabinska_115746.html