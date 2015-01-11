На нескольких участках М-5 вводят ограничение движения

В Челябинской области на нескольких участках трассы М-5 «Урал» вводится временное ограничение движения транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

На шести отрезках трассы в горнозаводской зоне (Аша, Сим, Юрюзань, Златоуст) будет организовано реверсивное движение. Движение будет ограничено на следующих участках:

- км 1548+651 – км 1564+000 с 6 мая по 20 июля;

- км 1583+000 – км 1588+000 с 21 июня по 20 сентября;

- км 1658+000 – км 1675+000 с 21 июня по 30 сентября;

- км 1740+000 – км 1746+000 с 6 мая по 20 июля;

- км 1746+000 – км 1745+000 с 21 июня по 20 сентября;

- км 1770+000 – км 1774+000 с 21 июля по 30 сентября.+

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63.

https://dostup1.ru/society/Na-neskolkih-uchastkah-M-5-vvodyat-ogranichenie-dvizhenie_115744.html