Алексей Текслер рассказал о спаде в экономике Челябинской области

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер рассказал о спаде, который наблюдается в экономике региона, такое заявление прозвучало во время интервью каналу Россия 24.

«Область в целом ежегодно развивалась, правда, сейчас я наблюдаю за последние два месяца снижение индекса промышленного производства, это 94,8% по сравнению с уровнем прошлого года. Больше всего упала в части обрабатывающих производств металлургия – порядка на 10% по сравнению с прошлым годом. Есть вопросы к тому, как наши предприятия работают на конкурентном рынке. У нас большая часть металлопродукции реализуется на внутреннем рынке, и тут, наверное, есть и вопросы конкуренции и то, что в целом есть спад строительства по стране – большой объём металлоизделий шёл именно туда», - отметил Алексей Текслер.

Врио губернатора также назвал отрасли, в которых он видит возможности для роста.

«Я посмотрел анализ загрузки нашего машиностроения - у нас точно есть потенциал, речь идёт и о конверсии, и об импортозамещении, и о возможности работать с компаниями топливно-энергетического комплекса. Я уже предметно и адресно этим занялся, веду соответствующие переговоры», - рассказал он.

Алексей Текслер также подчеркнул, что у Челябинской области есть необходимый потенциал для того, чтобы войти в десятку наиболее экономически развитых регионов страны.

http://www.chel.aif.ru/money/economy/aleksey_teksler_rasskazal_o_spade_v_ekonomike_chelyabinskoy_oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop