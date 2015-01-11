Южноуральцы сообщают о пролетевшем зеленом метеорите

Южноуральцы в ночь на вторник увидели необычное небесное явление. В социальных сетях появились сообщения о летящем объекте зеленого цвета, напоминающем «хвостатую» зеленую комету.

По словам жительницы Магнитогорска Анжелы Перминовой, которая рассказала о необычном явлении в своем личном аккаунте, полет небесного тела, схожего с метеоритом, над городом металлургов она наблюдала около половины второго ночи. Женщина указывает, что объект был большого размера, у него имелся ярко-зеленый хвост. Его полет продолжался приблизительно в течение пяти секунд.

Кроме жителей нашего региона, о зеленом метеорите сообщают интернет-пользователи, проживающие в соседнем Башкортостане и Оренбурге.

https://u74.ru/news/obshhestvo/juzhnouralcy-soobshhajut-o-proletevshem-zelenom-meteorite-29405.html