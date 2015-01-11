Чемпионат по атлетическому фитнесу. Результаты

20 апреля в Озёрске прошел Чемпионат России по атлетическому фитнесу. В нём приняли участие порядка 50 спортсменов (среди них - неоднократные чемпионы Мира, России и Европы) из более чем 20 городов страны в номинациях: бодибилдинг, пляжный фитнес, атлетический фитнес, бикини, модельный и детский фитнес, грация, трансформация. В соревнованиях также приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны.

В соста жюри также вошли титулованные спортсмены и заслуженные тренеры:

Олег Акопов, Генеральный секретарь WFF-WBBF России; Сергей Блинов, тренер-наставник и призер многих чемпионатов; Юрий Стиперенко, судья международной категории (г. Москва), Алексей Меркулов, вице-президент федерации Атлетического фитнеса России по Сибирскому региону; озерчанка Ксения Скворцова, вице-президент WFF-WBBF России по УРФО; Дмитрий Проскурин, судья национальной категории по бодибилдингу и фитнесу, известный тренер и родоначальник атлетического фитнеса в Озерске.

Председателем жюри и ведущим соревнований выступил Андрей Басов, президент Федерации атлетического фитнеса Российского представительства WFF-WBBF России.

В ходе Чемпионата нашей Ксении Скворцовой присвоили звание «Заслуженный тренер России». И именно ее воспитанницы и воспитанники показали отличные результаты и заняли первое место в общекомандном зачете.

В целом же призовые места распределились следующим образом:

«Золото» озерских атлетов в номинациях:

Женщины, Атлетический фитнес

Анна Гакиева – Класс1

Ольга Струкова – Класс 2

Женщины, Юниорки и Фитнес Грация

Татьяна Свирепова

Женщины, Фитнес-Модель и Ветераны, «Модельный фитнес»

Александра Соколова

Женщины, Трансформация

Анастасия Галактионова

Мужчины, Трансформация

Денис Шиняев

Ветераны старше 70 лет

Николай Чернушкин

«Серебро» озерских атлетов в номинациях:

Женщины, Фитнес-бикини и Модельный фитнес

Екатерина Левковская.

Абсолютные чемпионы в номинациях:

Мужчины, Атлетический фитнес

Дмитрий Александров (г. Москва)

Женщины, Атлетический фитнес

Ирина Родионова (г. Самара)

Женщины, Финес-бикини

Вероника Шекунова (г. Москва)

Женщины, Модельный фитнес

Маргарита Гаркалина (г. Барнаул)

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья

Александр Россомакин (г. Евпатория, Крым)

Ветераны

Дмитрий Путылин (г. Москва)

Фотографии Дениса Васильева. Информация с http://www.ozerskadm.ru/