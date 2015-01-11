Чемпионат по атлетическому фитнесу. Результаты

20 апреля в Озёрске прошел Чемпионат России по атлетическому фитнесу. В нём приняли участие порядка 50 спортсменов (среди них - неоднократные чемпионы Мира, России и Европы) из более чем 20 городов страны в номинациях: бодибилдинг, пляжный фитнес, атлетический фитнес, бикини, модельный и детский фитнес, грация, трансформация. В соревнованиях также приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны.
В соста жюри также вошли титулованные спортсмены и заслуженные тренеры:
Олег Акопов, Генеральный секретарь WFF-WBBF России; Сергей Блинов, тренер-наставник и призер многих чемпионатов; Юрий Стиперенко, судья международной категории (г. Москва), Алексей Меркулов, вице-президент федерации Атлетического фитнеса России по Сибирскому региону; озерчанка Ксения Скворцова, вице-президент WFF-WBBF России по УРФО; Дмитрий Проскурин, судья национальной категории по бодибилдингу и фитнесу, известный тренер и родоначальник атлетического фитнеса в Озерске.
Председателем жюри и ведущим соревнований выступил Андрей Басов, президент Федерации атлетического фитнеса Российского представительства WFF-WBBF России.
В ходе Чемпионата нашей Ксении Скворцовой присвоили звание «Заслуженный тренер России». И именно ее воспитанницы и воспитанники показали отличные результаты и заняли первое место в общекомандном зачете.
В целом же призовые места распределились следующим образом:
«Золото» озерских атлетов в номинациях:
Женщины, Атлетический фитнес
Анна Гакиева – Класс1
Ольга Струкова – Класс 2
Женщины, Юниорки и Фитнес Грация
Татьяна Свирепова
Женщины, Фитнес-Модель и Ветераны, «Модельный фитнес»
Александра Соколова
Женщины, Трансформация
Анастасия Галактионова
Мужчины, Трансформация
Денис Шиняев
Ветераны старше 70 лет
Николай Чернушкин
«Серебро» озерских атлетов в номинациях:
Женщины, Фитнес-бикини и Модельный фитнес
Екатерина Левковская.
Абсолютные чемпионы в номинациях:
Мужчины, Атлетический фитнес
Дмитрий Александров (г. Москва)
Женщины, Атлетический фитнес
Ирина Родионова (г. Самара)
Женщины, Финес-бикини
Вероника Шекунова (г. Москва)
Женщины, Модельный фитнес
Маргарита Гаркалина (г. Барнаул)
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья
Александр Россомакин (г. Евпатория, Крым)
Ветераны
Дмитрий Путылин (г. Москва)
Фотографии Дениса Васильева. Информация с http://www.ozerskadm.ru/