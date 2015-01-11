В Челябинской области ветер усилится до 20 м/с

По данным Челябинского Гидрометцентра, днем 25 апреля на территории региона ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев и увеличение площади природных пожаров.

По данным синоптиков, 25 апреля в крайних южных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

В четверг ожидается от нуля до плюс пяти градусов ночью, при прояснении столбики термометров опустятся до минус четырех. Днем потеплеет до плюс 6-11 градусов, на юге области – до плюс 14. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, в большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-veter-usilitsya-do-20-ms_115803.html