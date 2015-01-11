Назначены публичные слушания об исполнении бюджета за 2018 год

Вчера на сессии были приняты решения о реорганизации библиотечной системы, по корректировке бюджета округа на 2019 год, о проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год.

По первому вопросу повестки дня о реорганизации системы детских и школьных библиотек путём присоединения к Централизованной библиотечной системе выступила начальник управления культуры администрации Светлана Пивоварова. Выступая перед депутатским корпусом, она отметила, что объединение двух муниципальных учреждений вызвано оптимизацией организационной структуры.

Кроме того, Светлана Пивоварова пояснила, что детская библиотека не имеет в своём оперативном управлении собственного здания и находится в арендных отношениях с Централизованной библиотечной системой. Таким образом два учреждения находятся в конкурентных отношениях, в том числе за потребителей услуги, за распределение бюджетных и внебюджетных средств:

– Бюджет округа несёт дополнительную нагрузку по финансированию дублирующих функций. Объединение двух библиотек позволит сократить расходы и выработать единую стратегию развития библиотечной системы города.

Начальник управления культуры подчеркнула, что в ходе реорганизации объёмы и качество предоставляемых библиотеками услуг будут сохранены, в том числе доступ к информационным ресурсам, фонды, культурно-массовые мероприятия и проектная деятельность.

– Библиотечные работники остаются работать в тех же зданиях, на своих рабочих местах, предполагаются лишь небольшие штатные перестановки. Данный комплекс мероприятий призван обеспечить наиболее эффективный путь развития учреждений культуры. Будет улучшен финансовый контроль, появится мобильность в управлении, будет выработана единая стратегия развития библиотечной системы. Учреждение станет конкурентно способным для участия в федеральных проектах. Реорганизация обсуждалась на встрече с коллективом детской библиотеки, которая прошла в рабочем порядке.

Председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков отметил, что ранее проект решения о реорганизации был согласован профильными комиссиями. На сессии большинством голосов решение было принято.

Также на заседании было принято решение о проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета Озерского городского округа за 2018 год. Как следует из доклада начальника правового отдела аппарата Собрания депутатов Елены Гребневой, рассмотрение отчёта об исполнении бюджета является заключительной стадией бюджетного процесса. В соответствии с положением о порядке осуществления контрольных полномочий Собранию депутатов в мае предстоит заслушать ежегодный отчёт об исполнении бюджета. В соответствии с законодательством до рассмотрения отчёта депутатским корпусом, он подлежит обязательному обсуждению на публичных слушаниях. В связи с этим было принято решение назначить проведение публичных слушаний на 16 мая 2019 года (публичные слушания состоятся в 17:00 часов в актовом зале Собрания депутатов).

Информацию о внесение изменений в решение Собрания депутатов о бюджете округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов представила начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва.

В частности, управлению капитального строительства и благоустройства было предложено перераспределить бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции». Порядка 9 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт трёх объектов: теплосети по б. Гайдара,24-26, напорного коллектора (Ду 700мм) в районе гаражей ВНИПИЭТ (7 очередь), а также на капитальный ремонт напорного канализационного коллектора (Ду 500 мм) в районе АЗС «Бетта».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39218/