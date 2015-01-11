В Озерске сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Озерске задержали подпольных оружейников – по словам очевидцев, на месте работали сотрудники УФСБ.

Как рассказал один из местных жителей в соцсетях, спецоперация проходила 24 апреля в гаражах у бывшей прачечной. По его словам, «людей выводили в наручниках, вытаскивали стволы в пакетах». По предварительным данным, оружейники переделывали травматическое и газовое оружие под боевое

В УФСБ по Челябинской области уточнили, что пресекли деятельность двух жителей Озерска, причастных к незаконному обороту оружия. В результате проведенных оперативных мероприятий изъято более 20 единиц огнестрельного оружия, патроны, а также оборудование для переделки выхолощенного оружия. Возбуждено уголовно дело по статьям 222, 223 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия», «незаконное изготовление оружия»

https://dostup1.ru/accident/V-Ozerske-sotrudniki-FSB-zaderzhali-podpolnyh-oruzheynikov_115847.html