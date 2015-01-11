Жителей Озерска осудили за вымогательство квартир и денег

Озерский городской суд вынес приговор трем местным жителям, которые признаны виновными в вымогательстве и хищении с применением насилия.

С февраля 2015 по май 2016 года подсудимые вступили в сговор с целью вымогательства денежных средств и прав на квартиры. Они применяли угрозы, насилие и психологическое давление, принуждали потерпевших писать расписки о мнимой задолженности перед участниками преступной группы.

Подсудимые вынудили одного из потерпевших подписать договор купли-продажи квартиры, а второго – сделать обмен его жилья на квартиру меньшей стоимости. Двое из мужчин совершили грабеж, заставив местного жителя подписать договор купли-продажи автомобиля и безвозмездно передать его в собственность одного из участников банды.+

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок: 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, 11 лет и 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Всем осужденным также назначен штраф от 200 до 800 тыс. рублей, а двоим – дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

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