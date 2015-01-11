Налогоплательщикам необходимо заявить о льготах по имущественным налогам

Налоговая инспекция обращает внимание, что Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ внесены изменения в Налоговый Кодекс Российской Федерации, направленные на поддержку многодетных семей и установление для граждан дополнительных льгот.

В соответствии с поправками граждане, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, начиная с 01.01.2018 могут рассчитывать на дополнительные налоговые льготы (вычеты) :

- по земельному налогу — в размере кадастровой стоимости 600 м2 площади одного земельного участка;

- по налогу на имущество физических лиц — в размере 5 м2 общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 м2 общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота дополнительно коснется еще 15 метров. То есть вычет составит уже 35 квадратных метров. Отметим, что льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.

Для многодетных граждан, сведения о которых есть у налоговых органов, льгота будет применена автоматически. Если семья никогда раньше не обращалась в органы соцзащиты и в налоговую службу, то в кратчайшее время нужно направить заявление о льготе, приложив документ, подтверждающий льготу (свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи). Заявить о праве на такую льготу можно обратившись непосредственно в любой налоговый орган, направить по почте, либо направить через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

О льготах, действующих на территории муниципального образования можно узнать в Интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России. Полный список льготных категорий граждан по налогу на имущество физических лиц содержит ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации.

Как отметил Алексей Сергеевич, не стоит пугаться, если в налоговом уведомлении будет отсутствовать информация о квартире, даче или автомобиле. Это означает всего лишь, что объект не облагается налогом.