Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 29.04.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

. Сегодня понедельник 29 апреля 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -3 град. С

• атмосферное давление 732 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 85 %

• ветер Северо-Восток 12 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 0 ДТП

без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения :

1. В сетях холодного водоснабжения:

Дзержинского 32 п.5, Семенова 13 с 9 до окончания

Свердлова 38, Матросова 32 с 9 до 12 часов

Семашко 1 с 9 до 17 часов

2. В сетях электро-снабжения:

Свердлова 43, Свердлова 45, Свердлова 47 Студенческая 9 с 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Победы 3, Студенческая 20 с 8.30 до окончания

Дзержинского 32 п.5, Семенова 13 с 9 до окончания

Свердлова 38, Матросова 32 с 9 до 12 часов

Иртяшская 7 п.5 с 13 до 16 часов

По данным Челябинского ЦГМС :в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра 25 м/с и более, сильные осадки в виде дождя переходящего в мокрый снег, снег, отложение мокрого снега на провода, метели, на дорогах гололедица, в отдельных районах установление временного снежного покрова.

Вниманию жителей округа!

В связи с повышением температуры воздуха происходит резкое разрушение ледяного покрова водоемов. Во избежание несчастных случаев просьба без необходимости не выходить на лед, любителям зимней рыбалки – закончить подледный лов.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112».

Вниманию жителей округа!

МП «УАТ» доводит до сведения жителей города, что 1 мая с 8.00 до 12.00 в связи с проведением праздничного шествия и праздничных мероприятий закрывается движением транспорта по улице Ленина с перекрестками улиц Матросова, Ермолаева, Колыванова, Советская и Лермонтова. С 12.00 до 15.30 в связи с проведением легкоатлетической эстафеты закрывается движение по пр. Ленина от перекрестка ул. Студенческой – пр. Ленина до перекрестка ул. Колыванова - пр. Ленина.

В связи с этим с 8.00 до 15.30 автобусные остановки «Автовокзал» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «Мифи».

По специальным садовым маршрутам № 16,18, 20-21, 24-25, 26-28, 28 «а» первые рейсы будут выполняться на 8.00 только до садов.

Движение автобусов по пригородным и садовым маршрутам 1,2,3,4,5 мая 2019 года будут выполняться по воскресному расписанию.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 29 апреля 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью осадки местами сильные, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки, на юге до сильных в виде дождя переходящих в снег, ночью и утром в отдельных районах гололед, отложения мокрого снега на провода, слабые метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью 8-13 м/с отдельные порывы 18-23 м/с, днем 7-12 м/с отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1º до минус 4º, на севере до минус 8º, днем 0º плюс 5°, на юге до плюс 8°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при гололедных явлениях, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _195_ обращений граждан.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/39231/