Подведены итоги первенства АНО «АТОМ-СПОРТ» (зачет шахматы)

В минувшие выходные прошло ежегодное первенство АНО «АТОМ-СПОРТ», посвященное памяти Б.В. Броховича, организованное ФГУП «ПО» Маяк». Розыгрыш призов проходит по нескольким дисциплинам, в том числе и шахматы.

В субботу состоялись основные соревнования по шахматам. Хорошо выступила Озерская команда в составе – Востротин Вадим, Мировщиков Сергей, Шакиров Данил, заняв 2 место. В личном зачете представитель Озерска стал 1-ым, это Востротин Вадим.

Отметим, что перед последним туром в личном зачете лидировал Сулейманов Марат г. Саров, Востротин Вадим г. Озерск и Наумов Михаил г. Саров отставали на пол очка. В заключительном туре встречались:

Сулейманов М. (г. Саров) - Мировщиков Сергей (г. Озерск) 0-1,

Востротин В. (Озерск) - Молчанов В. (г. Новоуральск) 1-0,

Наумов М. (г. Саров) - Рыков Иван (г. Снежинск) 0,5-0,5.

Мировщков Сергей, сделал «большой подарок» Востротину В., и обыграл Сулейманова Марата, Вадим в свою очередь обыграл Молчанова В., в результате чего стал Чемпионом соревнования в личном зачете.

Итоговая тройка:

1 место - Востротин Вадим г. Озерск – 5,5 очков из 7 возможных,

2 место по дополнительным показателям - Наумов Михаил г. Саров – 5 очков

3 место по дополнительным показателям - Сулейманов Марат г. Саров – 5 очков

Поздравляем Озерскую команду с итоговым вторым местом, а Востротина Вадима с первым!

В воскресенье приезжие спортсмены сразились, со всеми желающими, местными шахматистами в блицтурнире. Интересная, бескомпромиссная борьба, 11 захватывающих туров, где начиная с первого, лидерство захватил Сулейманов М. (г. Саров).

Восемь побед, одно поражение, при 2х ничьих итог - 1 место с результатом 9 очков из 11 возможных.

Второе место представитель г. Новоуральска Молчанов В. – 8,5 очков.

Третье место «отвоевал» Мировщиков Сергей – 8 очков.

Хорошо выступил сильнейший юный шахматист Озерского ГО Пазников Андрей 6 место – 6,5 очков.

Поздравляем призеров и участников!