О секретах победы и идеального тела. Интервью с участниками Чемпионата России

Подборка экспресс-интервью с Чемпионата России по атлетическому фитнесу, который прошел в Озёрске 20 апреля.

Нам удалось поговорить почти со всеми спортсменами, занявшими призовые места, и узнать у них секреты победы и идеального тела.

Напомним... в Чемпионате приняли участие порядка 50 спортсменов (среди них - неоднократные чемпионы Мира, России и Европы) из более чем 20 городов страны в номинациях: бодибилдинг, пляжный фитнес, атлетический фитнес, бикини, модельный и детский фитнес, грация, трансформация. В соревнованиях также приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья и ветераны.

Спонсорами Чемпионата стали Администрация ОГО, ПО Маяк, ООО "УКС-Озёрск", тренажерный зал "Флагман" и многие другие.

Главный организатор - Ксения Скворцова, озерчанка, вице-президент WFF-WBBF России по УРФО.