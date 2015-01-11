Южноуральцам запретили ездить в леса в майские праздники

В Челябинской области ввели особый противопожарный режим.

Режим будет действовать с 1 мая.

Ограничен вход и въезд в леса практически для всех. Исключение составляют только специалисты по охране, защите и воспроизводству леса, сообщили в пресс-службе главного управления лесами региона. Цель режима — не допустить природных пожаров.

«Это необходимая мера. На предстоящие майские праздники прогнозируют теплую и ветреную погоду, что будет способствовать возникновению и быстрому распространению лесных пожаров», — прокомментировал и. о. начальника главного управления лесами Сергей Лавров.

В условиях особого противопожарного режима штрафы увеличены в два и более раз. Для физических лиц сумма составит от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Всего с начала пожароопасного сезона в Челябинской области ликвидировали 150 природных возгораний на площади более 1,5 тыс. гектаров.

http://echochel.ru/news/2019/04/30/79718/