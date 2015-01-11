Программа праздничных мероприятий в Озёрском городском округе

Места проведения общегородских уличных массовых мероприятий 8-го и 9-го мая:

8 мая 2019:

мемориальный комплекс «Вечный огонь» с 20.00 до 21.00 - воинский ритуал «Вечерняя заря»;

9 мая 2019:

• площадь Ленина и сквер им. А.Б. Логинова с 09.00 до 13.00 - парад и народное гуляние;

• площадь им. Б.В. Броховича с 20.00 до 22.30 - общегородской праздничный концерт;

• на территории за ДК «Маяк» в 22.30 - праздничный салют;

• площадь у ДК «Энергетик» пос. Новогорный с 10.00 до 13.00 - выставка спасательной техники УУСЦ МЧС России, праздничный концерт, парад; с 20.00 до 22.00 - народное гуляние и праздничный концерт;

• площадь у ДК «Синегорье» в пос. Метлино с 12.00 до 15.00 - праздничное мероприятие и концерт;

• площадь у ДК им. Пушкина в пос. Татыш с 17.00 до 20.00 - праздничный концерт.

Ограничение движения автотранспорта:

07 мая 2019 с 10.30 до 13.00:

• от дома № 57 по ул. Ленина до площади Ленина;

• от перекрестка улиц Ленина- Студенческая до площади Ленина.

09 мая 2019:

1. с 8.00 до 14.00 в районе площади Ленина:

от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина;

от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина;

2. с 17.00 до 20.00 в районе площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш;

3. с 19.00 до 23.00 в районе площади им. Б.В. Броховича по ул. Блюхера.