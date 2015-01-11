В майские праздники на Южном Урале произошло 500 возгораний травы

В первую неделю мая на территории Челябинской области резко повысились риски возникновения природных пожаров – с 1 по 5 мая было зафиксировано 501 возгорание травы на общей площади более 1 200 га.

Кроме того, на территории региона возникло 67 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 682,5 га.

За прошедшие сутки на Южном Урале зарегистрировано 162 возгорания на площади более 1,4 тыс. га. Огонь уничтожил и повредил 26 домов, 17 хозпостроек и 41 садовый домик. Предотвращено распространение огня более чем на 900 жилых домов с населением 2,5 тыс. человек, в том числе свыше 600 детей.

В Курганской области объявлен режим ЧС, в Оренбургской области также сложилась негативная обстановка из-за разбушевавшегося огня. На помощь соседям Челябинская область направила аэромобильную группировку Уральского учебного спасательного центра МЧС России – более 50 человек и спецтехника.

Сейчас обстановка в Челябинской области находится под контролем. Сотрудники МЧС напоминают о четком соблюдении особого противопожарного режима. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 2 тыс. до 400 тыс. рублей. Кроме того, за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до года. Она распространяется на действия, приведшие к ущербу более 250 тыс. рублей.

https://dostup1.ru/society/V-mayskie-prazdniki-na-Yuzhnom-Urale-proizoshlo-500-vozgoraniy-travy_116055.html