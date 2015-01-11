Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

На сайте губернатора Челябинской области опубликовали соболезнования родным жертв авиакатастрофы в московском аэропорту.
Врио губернатора Алексей Текслер выразил слова поддержки от себя лично и от всех южноуральцев. «От себя лично, от всех жителей Челябинской области приношу глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Шереметьево. Сил и выдержки родным, скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в тексте сообщения.
Катастрофа произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево. Самолет Superjet компании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, по техническим причинам вернулся в аэропорт и жестко приземлился. Экипаж садил лайнер, не выработав предварительно топливо. На земле самолет загорелся. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб. По некоторым данным, часть пассажиров в хвостовой части могли погибнуть из-за попыток спасти багаж, ставших причиной задержки эвакуации.
http://echochel.ru/news/2019/05/06/79738/
Ключевые теги: Шереметьево, самолет, погибшие, Текслер.
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