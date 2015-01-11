С 15 мая Челябинская область отключит батареи полностью

Отопительный сезон в Челябинской области полностью завершится 15 мая – на сегодняшний день, 6 мая, батареи отключили в 29 муниципалитетах.

Первыми, кто прекратил подачу тепла в жилые дома, были коммунальщики Каслинского района – там отопительный сезон закончился 29 апреля. Также тепло уже отключено в Троицке, Кизильском, Нагайбакском, Пластовском и Чесменском районах. Сегодня, 6 мая, на летний режим перешел 21 муниципалитет, в том числе самые крупные города области: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск, Озерск, Карабаш и другие.

Еще пять муниципальных образований – Златоуст, Аргаяшский, Кусинский, Сосновский и Уйский районы – завершат отопительный период 7 мая, Чебаркуль, Карталинский и Увельский районы планируют сделать это 8-го.

С учетом погодных условий ожидается, что полностью отопительный сезон в Челябинской области будет завершен 15 мая.

По закону решение о завершении отопительного сезона принимает глава муниципального образования. Одним из важных условий при этом является установление стабильной среднесуточной температуры не ниже плюс 8 градусов Цельсия на протяжении пяти суток.

Напомним, в ближайшие дни синоптики обещают южноуральцам подъем температуры воздуха до плюс 31 градуса.

https://dostup1.ru/society/S-15-maya-Chelyabinskaya-oblast-otklyuchit-batarei-polnostyu_116078.html