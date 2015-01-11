В посёлке Новогорный прошёл большой красивый праздник

На протяжении 26 лет накануне майских праздников в ДК «Энергетик» проходит фестиваль детского и юношеского творчества «Весеннее ассорти». Фестиваль традиционно объединяет детские творческие коллективы со всего посёлка.

В этом году в праздничном мероприятии приняли участие 370 человек. В фойе была оформлена выставка работ юных художников под названием «Весь мир – театр, а люди в нем актеры», посвященная Году театра.

В концертной программе приняли участие: танцевальный коллектив «Искорки», коллектив эстрадной песни «Стиль», хореографические коллективы «Созвездие», «Капельки» «Радость», «Фантазия», а также воспитанники детского сада «Родничок», коллектив малых игровых форм «Экспромт», волонтеры «Содружества активных детей», творческие объединения Новогорненского филиала «ДТДиМ» – «Дружба», ансамбль скрипачей, дуэт гитаристов и солисты «Детской школы искусств», хор и солисты школы №41. Двухчасовой концерт порадовал зрителей, которые тепло встречали юных артистов. Фестиваль в очередной раз показал, насколько дети заинтересованы и увлечены творчеством. Все коллективы были отмечены специальными дипломами, благодарственными письмами и подарками. В приобретении подарков для детей организаторам мероприятия помощь оказал депутат Собрания депутатов округа Сергей Орлов.

Информация и фото предоставлены Культурно-досуговым центром.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39294/