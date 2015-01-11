Благодаря волонтерам старые газеты стали саженцами

За ДК «Маяк» состоялась весенняя акция «Посади свое дерево!» с целью озеленения детской площадки, на которой летом гуляют родители с детьми и в солнечную погоду оказываются под палящими лучами солнца.

Организаторами весенней акции выступили учащиеся лицея №23: волонтеры проекта «Посади свое дерево!» сами вырастили часть саженцев, а недостающие купили в питомнике на средства, вырученные от сдачи макулатуры (так старые газеты становятся новыми деревьями). Перед мероприятием были получены все необходимые разрешения на посадку на выбранном участке 18 деревьев разных пород – хвойных и лиственных.

В озеленении участвовали порядка 50 человек: ребята из лицея №23 и школы №34, активисты благотворительного фонда "ТВОЙ ВЫБОР-74" и общественного движения «Зеленый город».

Вот как вспоминает о событии активный участник весенней акции «Посади своё дерево!», которая проходила 3 мая в рамках всероссийской экологической акции "Зеленая весна":

- Меня поразило то, как все было организовано и спланировано. В нашем городе не часто можно наблюдать такое большое количество жителей, сплочённых общим добрым делом. Я познакомился с интересными людьми.

Я считаю, что с задачей мы справились на 200 процентов. На мой взгляд, такие акции должны проходить как можно чаще. Понравилось, что кроме рабочего процесса было организованно чаепитие со вкусными плюшками. Проект «Посади своё дерево!» должен продолжаться и радовать жителей Озерска.

Следует отметить, что ребята также собрали мусор на прилегающей к детской площадке территории.

Информация и фото лицея №23.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39308/