«На взлёт не вышел»: рейс Sukhoi Superjet 100 из Краснодара до Челябинска отменили из-за неполадок

В Краснодаре в ночь на 13 мая отменили вылет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» до Челябинска из-за технических неполадок.

Пассажиров больше часа продержали в салоне, после чего пересадили на другой борт. Об этом 74.ru сообщил челябинец, летевший этим рейсом.

— Мы должны были взлететь в 22:50 по московскому времени из Краснодара в Челябинск рейсом авиакомпании «Азимут». Самолёт Сухой SuperJet уже двигался в направлении взлетно-посадочной полосы, но на взлет в итоге не пошел. Командир экипажа сообщил, что будут устраняться технические неполадки, — рассказал пассажир Сергей. — Ещё минут через 10 было объявлено, что электропитание будет отключено для проведения необходимых работ... Гнетущая тишина двигателя, полумрак в салоне, создаваемый светом прожекторов через прорези иллюминаторов и ужасная духота... Никогда не думал, что при отключённой вентиляции воздух на борту моментально становится удушливо спёртым. Света не было минут 10–15. В 23:35, а к этому моменту мы должны были уже 45 минут как лететь домой, нам по громкой связи объявили, что самолёт не полетит, и мы будем менять борт.

Около полуночи бортпроводник сообщила пассажирам, что за ними уже выехал автобус. Затем всех пересадили на соседний Sukhoi Superjet 100, заново провели инструктаж, и борт наконец-то вылетел.

По данным сервиса Flightradar24.com, в Челябинске самолёт из Краснодара приземлился в 5:55 по местному времени.

10 мая «Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием Sukhoi Superjet из Шереметьево в Челябинск, Магнитогорск и ещё 12 городов: Уфу, Ижевск, Ростов-на-Дону, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс. 9 мая не было 12 рейсов, а днём ранее — пяти. Причины компания не сообщала, но уже 11 мая возобновила полёты авиалайнеров в обычном режиме.

Трагедия в московском аэропорту Шереметьево произошла в воскресенье, 5 мая. Борт «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, летевший в Мурманск, совершил аварийную посадку и вспыхнул. Всего на борту судна находилось 78 человек. Долгое время после ЧП говорилось о 13 погибших, но ночью Следственный комитет сообщил, что спаслись только 33 пассажира и 4 члена экипажа. 41 человек погиб. Среди погибших — 1 член экипажа, а также двое детей.

Позднее появилась расшифровка переговоров диспетчеров и экипажа сгоревшего Sukhoi Superjet 100. А в самом аэропорту рассказали подробности произошедшего на взлётно-посадочной полосе 5 мая.

После трагедии лётчик-космонавт, уроженец Челябинска Максим Сураев предложил приостановить полёты Sukhoi Superjet, однако министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что ведомство не видит оснований для снятия таких самолётов с рейсов.

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