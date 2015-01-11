Следующие длинные выходные будут только в конце года

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные у работающих россиян будут в ноябре.

По случаю празднования Дня народного единства дополнительным днем отдыха станет понедельник, 4 ноября. То есть нерабочими будут три дня.

А вот ближайшая праздничная дата – День России – не предполагает долгих выходных. Нетрудовым будет только один день — 12 июня.

Напомним, в начале мая стал известен график праздничных выходных дней в следующем году. По нему, в 2020-ом жители страны будут отдыхать 8 дней подряд в Новый год и столько же с небольшим перерывом в майские праздники.

https://www.cheltv.ru/sleduyushhie-dlinnye-vyhodnye-budut-tolko-v-kontse-goda/