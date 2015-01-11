Клещи на Урале пошли на рекорд. За день в лаборатории приносят до 600 кровососущих

О небывалой активности членистоногих рассказал руководитель одной из медицинских компаний Челябинска.

«У нас очередной рекорд – более 600 клещей в день нам принесли на исследование, и далеко не все из них здоровы», – поделился на своей странице в социальной сети генеральный директор медицинской компании «Инвитро» на Урале Андрей Тарасов.

При этом в прошлом году в среднем производилось 520 клинико-диагностических исследований клещей за сутки, отметил он.

Роспотребнадзор напоминает о мерах профилактики клещевых инфекций. Будучи на природе, необходимо носить плотно-прилегающую одеждуи применять акарицидно-репеллентные средства такие как «Претикс», «Москитол-спрей», «Гардекс Экстрим», «Торнадо-антиклещ», «Пикник супер-антиклещ», «Медифокс-антиклещ», «Дэфи-антиклещ», «Рефтамид Антиклещ», «Рефтамид Таёжный» и другие.

В случае укуса необходимо обратиться за медицинской помощью (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт). Если нет такой возможности, клеща можно удалить самостоятельно, при этом руки должны быть защищены любым способом (можно использовать пинцет, перчатки, нитку и другие средства), так как при раздавливании клеща есть риск инфицироваться.

Сегодня медицине известны пять инфекций, которыми можно заразиться от клеща: клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный эрлихиоз, моноцитарный эрлихиоз и моноцитарный эрлихиоз. Самые распространенные из них – энцефалит и бореллиоз. После укуса специалисты советуют ежедневно хотя бы в течение месяца следить за здоровьем: измерять температуру, осматривать ранку и при малейшем недомогании срочно идти к врачу. Лучше всего навестить врача-инфекциониста сразу же после укуса и желательно вместе с результатами исследования клеща.

Такое исследование можно провести в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии по Челябинской области, его магнитогорском филиале, областной больнице Чебаркуля, ООО «Инвитро» и ООО «Прогрессивные медицинские технологии».

Любые вопросы по мерам профилактики клещевого энцефалита можно задавать по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора. Единый консультационный центр работает круглосуточно, без выходных дней на русском и английском языках, по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

https://www.cheltv.ru/kleshhi-na-urale-poshli-na-rekord-za-den-v-laboratorii-prinosyat-do-600-krovososushhih/