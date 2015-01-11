Переход на цифровое ТВ в Челябинской области перенесли на октябрь

Переход с аналогового телевещания на цифровое в Челябинской области начнется 14 октября – обновленный график появился на сайте Минкомсвязи.

В четвертый этап помимо Южного Урала попали Астраханская, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Оренбургская, Саратовская, Псковская области и другие территории – всего 21 регион.

Ранее сообщалось, что переход с аналогового сигнала должен был пройти в три этапа – 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Челябинская область изначально попадала в третий этап.

Для приема сигнала цифрового эфирного телевидения необходимо иметь приемную антенну дециметрового диапазона и приставку-тюнер с поддержкой формата DVB-T2. В случае если телевизор имеет встроенный тюнер DVB-T2 (информация указана в паспорте к телевизору), в приобретении приставки нет необходимости, достаточно подключить приемную антенну к телевизору и выполнить поиск каналов. Те южноуральцы, кто приобрел цифровые приставки, но не смог их настроить, могут обратиться в органы местного самоуправления и попросить бесплатной помощи волонтеров.

https://dostup1.ru/society/Perehod-na-tsifrovoe-TV-v-Chelyabinskoy-oblasti-perenesli-na-oktyabr_116247.html