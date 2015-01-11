Правовое информирование: закон о тишине

Статьей 13 закона Челябинской области от 27 мая 2010 г. N 584-ЗО "Об административных правонарушениях в Челябинской области", установлены правила и ограничения, с целью предоставления гражданам возможности спокойного пребывания в своем жилище.

Согласно этой статье гражданам предписано соблюдать тишину в рабочие дни в период времени с 22 до 6 часов. Тишину в выходные (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни следует обеспечивать с 23 до 8 часов.

Исключение сделано для Новогодней ночи, когда официально разрешено шуметь. Также правила указанной выше статьи не распространяются на действия юридических лиц и граждан, направленные на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан либо функционирования объектов жизнеобеспечения населения. Также не считается нарушением, действия связанные с проведением, в установленном законом порядке, культурно–массовых и спортивных мероприятий, а также совершение богослужения, и других религиозных обрядов и церемоний в рамках канонических требований соответствующих конфессий.

В тоже время закон определяет, какой шум, воспроизводимый в часы ограничений, признается нарушением:

- использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках);

- действия, сопровождающиеся звуками (игре на музыкальных инструментах, крике, свисте, пении и др.);

- непринятие мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действиях, совершаемых в процессе эксплуатации транспортных средств;

- использование пиротехнических средств;

- проведение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ.

Необходимо отметить, что такой шум как громкие разговоры и шум скандала как в домах, так и на улицах, строительные и ремонтные работы, в том числе и ремонтные работы на дорогах, если они нарушают тишину и покой граждан в часы ограничения, также будут являться нарушением.

За нарушение режима шума предусмотрена административная ответственность, в виде наложения административного штрафа на граждан, в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей.

Если же соседи, например, занимаются производством строительных работ у себя в квартире и ежедневно создают много шуму, в том числе и днём, когда по региональному закону, это вроде бы не запрещено, то для фиксации нарушения понадобится замер силы воспроизводимого шума, а также заключение специалиста об их чрезмерности. Сделать это может только специальный орган в сфере надзора за соблюдением санитарных правил – Роспотребнадзор.

Сообщения о нарушениях тишины и покоя граждан принимаются полицией (телефоны дежурной части 02, 2-50-85).