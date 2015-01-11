Защищая День Победы

Говорят, что фраза «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят» принадлежит Георгию Жукову. Или не принадлежит. Неважно. Важно, что она воплощается всё ярче и ярче. И это «непрощение» уже вторглось в пределы нашей Родины и без объявления войны занялось оккупацией мозгов части россиян.

В этом году День Победы атаковали особо яростно. Все громче и громче звучат крики о том, что нам нечего праздновать, что 9 мая – это день скорби по погибшим, что отмечать этот день как праздник должны только ветераны и участники войны… Того и гляди не за горами тот день, когда от России потребуют покаяния за нанесенное поражение третьему рейху и извинений за причиненные неудобства остальным странам Европы…

Не дает покоя наша Победа гитлеровским недобиткам и подпевалам по обе стороны границы бывшего СССР.

Что же касается воздания почестей павшим воинам, то и по федеральным каналам ТВ проходит минута молчания 9 мая, и в Озерске 8 мая традиционно накануне Дня Победы, на территории мемориального комплекса «Вечный огонь» проходит воинский ритуал «Вечерняя Зоря».

Здесь собираются горожане всех поколений, чтобы почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Состоялся ритуал и в этом году.

Открывая его, с приветственным словом к собравшимся обратились командир 93-й ордена Красной Звезды дивизии войск Национальной гвардии, кавалер двух орденов Мужества, генерал-майор А.А. НИКУЛ; глава Озёрского городского округа Е.Ю. ЩЕРБАКОВ; генеральный директор ФГУП ПО «Маяк» М.И. ПОХЛЕБАЕВ; благочинный Озерско-Кыштымского округа Челябинской епархии, настоятель Храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска протоиерей Димитрий ШОРИН; председатель совета ветеранов г.Озерска И.И ГАШЕВ; учащиеся лицея №23.

Была, конечно, и минута молчания. Время вспомнить своих родных и близких, подаривших нам возможность жить здесь и сейчас.

Затем к Вечному огню были возложены венки, памятная гирлянда и цветы.

Кто-то подходил к Вечному огню с цветами, кто-то ставил свечи, кто-то просто общался со знакомыми и друзьями…

И пока живы те, кто отмечает 9 мая как День Великой Победы, этот день будет оставаться для нас праздником, а для поклонников терпимости костью в горле.

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев