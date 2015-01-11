На подготовку к отопительному сезону в Челябинской области направят 2 млрд рублей

На модернизацию инфраструктуры и подготовку к новому отопительному периоду в Челябинской области планируется направить почти 2 млрд рублей.

«В том числе 127 млн – средства местных бюджетов, 1 млрд 318 млн – это средства предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 456 млн – это поддержка из областного бюджета в рамках программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», – сообщил Тупикин на майском совещании с главами муниципалитетов.

Он отметил, что до конца 2019 года планируется, в частности, заменить на более эффективные шесть котельных. После этого их останется в регионе около полусотни. «За восемь лет в Челябинской области реконструировано и заменено 187 неэффективных котельных, привлечено средств инвесторов почти 5 млрд», – напомнил и.о. министра.

Добавим, все ремонтные работы на теплосетях и в котельных муниципалитетов должны быть завершены до 1 сентября, до 15-го – муниципальные комиссии должны проверить готовность теплоснабжающих сетевых организаций и потребителей с оформлением актов проверок и паспортов готовности. Сроки проверок Ростехнадзора – до 15 ноября.

https://dostup1.ru/economics/Na-podgotovku-k-otopitelnomu-sezonu-v-Chelyabinskoy-oblasti-napravyat-2-mlrd-rubley_116335.html