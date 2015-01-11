Дом рассыпается на части: пострадавшие от землетрясения в Катав-Ивановске кричат о помощи

Жители многоквартирного дома в Катав-Ивановске (Челябинская область) просят о помощи – после сентябрьского землетрясения здание буквально трещит по швам.

«5 сентября 2018 года в городе произошло землетрясение. Из-за подземных толчков наш двухэтажный многоквартирный дом серьезно пострадал. В стенах образовались трещины. Здание расползается по швам, зимой в квартирах свистит ветер, но местная администрация не реагирует на эти факты», – пишут местные жители в соцсети ВК.

Примечательно, что рассыпающийся дом расположен через дорогу от мэрии. «Трагедия может произойти на глазах у чиновников», – подчеркивают жильцы. К тому же, здание газифицировано и представляет опасность для соседних домов.

Между тем, прошлой осенью было подписано распоряжение губернатора о направлении более 4 млн рублей Катав-Ивановскому району, пострадавшему от землетрясения. Деньги предназначались, в том числе, на восстановление жилых домов.

Напомним, 5 сентября в 03.58 (01.58 мск) в Катав-Ивановском районе была зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 5,6 балла на глубине 10 километров. Эпицентр землетрясения находился в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра. Жертв и разрушений не было, однако во многих зданиях образовались трещины.

https://dostup1.ru/society/Dom-rassypaetsya-na-chasti-postradavshie-ot-zemletryaseniya-v-Katav-Ivanovske-krichat-o-pomoschi_116344.html