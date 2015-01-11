Депутаты подключились к решению проблем многодетной семьи

Маму с четырьмя детьми в деревне Селезни на этой неделе навестили представители Собрания депутатов и УСЗН: приехали за несколько десятков километров от Озерска, чтобы поздравить с Международным днем семьи и подарить новый плазменный телевизор.

Хозяйка деревянного частного дома Светлана Каримова радушно встретила у ворот заместителя председателя Собрания депутатов Олега Костикова, депутата Собрания депутатов Валентину Сылько и заместителя начальника управления социальной защиты населения администрации округа Татьяну Петренко. Состоялось знакомство, после гостей пригласили во двор.

Большого сюрприза, зачем приехали официальные лица, не получилось: о том, что в семье, состоящей на учете в УСЗН, сломался единственный старенький телевизор, специалисты узнали от самой Светланы Каримовой две недели назад и начали искать выход из положения.

- На учете в нашем управлении стоят семьи с доходом ниже прожиточного минимума, многодетные и неполные семьи, одинокие мамы – всем им мы оказываем всестороннюю помощь в виде различных компенсаций, периодически обследуем условия их проживания. В результате очередного контакта, выяснилось, что в семье Светланы Валерьевны вышел из строя телевизор. Чтобы решить эту проблему, мы обратились за помощью к депутатам, - рассказала о том, с чего все началось, Татьяна Петренко.

По словам специалиста соцзащиты, таких женщин, как Светлана Каримова, особенно хочется поддержать: женщина одна воспитывает четырех детей от 2 до 8 лет (двое младших – инвалиды), доброжелательная, активная и чистоплотная. В деревянном доме, где нет водопровода и газа, пытается наладить свой быт. В хозяйстве – куры и утки, есть огород и теплица, даже небольшой цветочный садик. Охраняет территорию и домочадцев серьезно настроенный пес.

Знакомство с Каримовыми получилось неформальным и искренним, в полном восторге от происходящего остались дети: они буквально подпрыгивали от радости и открывшейся возможности смотреть любимые мультики на большом экране.

- По вопросам местного значения депутаты работают в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, поэтому мы оперативно узнали о ситуации в многодетной и малообеспеченной семье, имеющей детей-инвалидов, - объяснила Валентина Сылько участие в судьбе Каримовых. - Нас тронула эта история. В рамках проекта «Крепкая семья», который реализуется в округе местным отделением ВПП «Единая Россия», был приобретен, доставлен и установлен современный телевизор. Мы пожелали маме с детьми здоровья и благополучия. В этот же день старший сын Светланы Валерьевны оказался именинником - подарок получился двойным.

В ходе депутатской поездки в Селезни состоялось не только знакомство и вручение подарка, но и разговор о том, как выживает семья в существующих условиях, в каком содействии она нуждается.

Олег Костиков:

- Сегодня мы проявили пусть небольшую, но реальную заботу об одной семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Конечно, кроме телевизора, который позволит не отрываться от «оцифрованного» мира, Каримовым еще многое необходимо: и прежде всего, благоустроить жилье, чтобы создать комфортные бытовые условия для ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья. В этом смысле, я думаю, есть хорошие перспективы: к решению текущих проблем мамы с четырьмя детьми подключена соцзащита, в курсе дела депутат Фарит Хисамов, в чей избирательный округ входят деревни Селезни и Бижеляк. С его участием прорабатывается вопрос о бурении скважины на участке с подачей воды в дом.

Прощаясь с семьей, Валентина Сылько и Олег Костиков выразили одну и ту же, общую, готовность обращать больше внимания удаленным от Озерска населенным пунктам, входящим в состав округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39402/