И погода нам не помеха! Мы будем отдыхать на полную катушку!

Вы не будете скучать в эти выходные, ведь правда?

Мы стараемся сделать ваш уикенд ярким и запоминающимся!

Все выходные:

18 и 19 мая Футбольное поле у кафе "Лукоморье"

турнир по флаг-футболу среди женских команд, посвященный памяти замечательного человека, отличного футболиста и судьи Чиркина Сергея.

‌За переходящий кубок и звание Чемпионок поборются пять сильнейших команд Урала - Red Foxes и Уральские Саламандры (г. Екатеринбург), Амазонки и Ирбис (г. Челябинск) и Охотницы (г. Озерск).

18 мая

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Маленькие хитрости" (5-7 лет)

15-00 ДК им .А.С.Пушкина

Комедийная театрализованно-хореографическая постановка "Сказка наоборот"

19-00 Городской музей

"Ночь музеев". Проспект Победы 2

19 мая

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сказка в подарок" (3-6 лет)

16-00 ДК "Маяк"

«Мы любим танцевать!» - так называется традиционный отчетный концерт хореографической студии «Вдохновение», который состоится 19 мая во Дворце культуры «Маяк».

В первом отделении концерта будут представлены лучшие хореографические постановки студии. Во втором отделении вы сможете увидеть чудесную сказку – балет «Девочка и Облако». В этот день на сцену выйдут как опытные исполнители, так и самые маленькие участники подготовительных групп студии.

Кыштым

18 мая с 12-00

Фестиваль «Мой Белый дом»: в этом году фестиваль представит сразу две программы – дневную и вечернюю. Днём гостей вновь будет ждать танцевальное представление – реконструкция исторического бала и лекторий, а также городская акция «Весенний пикник в усадьбе»: в парке на берегу городского пруда будет подготовлен большой общий обеденный стол, куда жителям и гостям города предлагается прийти со своими угощениями.

Челябинск

С 9-00 парк им. Ю.А. Гагарина

Фестиваль идей и технологий Rukami! На фестивале для участников проходят бесплатные мастер-классы, интерактивные выставки, лекторий и многое другое.

18 мая

17-00 крк Маркштадт

Вечер бокса

20-00 Челябинский исторический музей

20-00 Ночь музеев. Спектакль «Я на границе тебя. Ты на границе меня».

Екатеринбург

Все выходные:

Мип «Россия - моя история»

GG Fest — это альтернативный Киберфест! 18 и 19 мая множество турниров по самым известным играм, в том числе новинкам!

18 мая

С 12 до 16-00 парк им.В.В.Маяковского

"Ночь фонтанов" - Зрелищно-развлекательная программа в рамках международной акции «Ночь музеев».

Детская интерактивная программа и пенная дискотека.

Серебро-шоу.

Открытие летнего сезона и запуск свето-музыкального фонтана.

19 мая

С 7 до 21-00

Традиционная прогулка под девизом «Испытай себя!».

Участникам предлагаются три пешеходных маршрута, которые пройдут по живописным южным окрестностям города Екатеринбурга. Старт «Майской прогулки» — 2019 — от здания Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС, Олимпийская наб., 3). Финиш — площадь перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (ул.Мира 19).

Вы можете прогуляться по трём маршрутам: от воздушного на 18 км и до ядрёного на 50 км.

• Маршрут на 18 км «Исетская тропинка» подойдет для новичков, родителей с детьми и пожилых людей.

• Маршруты на 50 км «Классика» и на 36 км идеальны для тех, кто уже знаком с Майской и готов к новым вызовам.

Все маршруты пройдут вдоль набережной реки Исеть, ЦПКиО им. Маяковского, лесопарка лесоводов России. Те, кто пройдет больше 18 км, увидят Уктусский и Нижне-Исетский лесопарки, Химмаш, микрорайон Светлый, лесопарк Южный и окрестности горы Татищева.

На одном из контрольных пунктов можно будет сдать норму ГТО по туризму.

13-30 "Екатеринбург Арена"

Футбольный матч: Урал — Локомотив М. Российская Премьер-Лига, 29 тур.

Александра Лебедева