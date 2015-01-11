И погода нам не помеха! Мы будем отдыхать на полную катушку!

Вы не будете скучать в эти выходные, ведь правда?
Мы стараемся сделать ваш уикенд ярким и запоминающимся!
Все выходные:
18 и 19 мая Футбольное поле у кафе "Лукоморье"
турнир по флаг-футболу среди женских команд, посвященный памяти замечательного человека, отличного футболиста и судьи Чиркина Сергея.
За переходящий кубок и звание Чемпионок поборются пять сильнейших команд Урала - Red Foxes и Уральские Саламандры (г. Екатеринбург), Амазонки и Ирбис (г. Челябинск) и Охотницы (г. Озерск).
18 мая
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Маленькие хитрости" (5-7 лет)
15-00 ДК им .А.С.Пушкина
Комедийная театрализованно-хореографическая постановка "Сказка наоборот"
19-00 Городской музей
"Ночь музеев". Проспект Победы 2
19 мая
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сказка в подарок" (3-6 лет)
16-00 ДК "Маяк"
«Мы любим танцевать!» - так называется традиционный отчетный концерт хореографической студии «Вдохновение», который состоится 19 мая во Дворце культуры «Маяк».
В первом отделении концерта будут представлены лучшие хореографические постановки студии. Во втором отделении вы сможете увидеть чудесную сказку – балет «Девочка и Облако». В этот день на сцену выйдут как опытные исполнители, так и самые маленькие участники подготовительных групп студии.
Кыштым
18 мая с 12-00
Фестиваль «Мой Белый дом»: в этом году фестиваль представит сразу две программы – дневную и вечернюю. Днём гостей вновь будет ждать танцевальное представление – реконструкция исторического бала и лекторий, а также городская акция «Весенний пикник в усадьбе»: в парке на берегу городского пруда будет подготовлен большой общий обеденный стол, куда жителям и гостям города предлагается прийти со своими угощениями.
Челябинск
С 9-00 парк им. Ю.А. Гагарина
Фестиваль идей и технологий Rukami! На фестивале для участников проходят бесплатные мастер-классы, интерактивные выставки, лекторий и многое другое.
18 мая
17-00 крк Маркштадт
Вечер бокса
20-00 Челябинский исторический музей
20-00 Ночь музеев. Спектакль «Я на границе тебя. Ты на границе меня».
Екатеринбург
Все выходные:
Мип «Россия - моя история»
GG Fest — это альтернативный Киберфест! 18 и 19 мая множество турниров по самым известным играм, в том числе новинкам!
18 мая
С 12 до 16-00 парк им.В.В.Маяковского
"Ночь фонтанов" - Зрелищно-развлекательная программа в рамках международной акции «Ночь музеев».
Детская интерактивная программа и пенная дискотека.
Серебро-шоу.
Открытие летнего сезона и запуск свето-музыкального фонтана.
19 мая
С 7 до 21-00
Традиционная прогулка под девизом «Испытай себя!».
Участникам предлагаются три пешеходных маршрута, которые пройдут по живописным южным окрестностям города Екатеринбурга. Старт «Майской прогулки» — 2019 — от здания Дворца игровых видов спорта «Уралочка» (ДИВС, Олимпийская наб., 3). Финиш — площадь перед главным учебным корпусом Уральского федерального университета (ул.Мира 19).
Вы можете прогуляться по трём маршрутам: от воздушного на 18 км и до ядрёного на 50 км.
• Маршрут на 18 км «Исетская тропинка» подойдет для новичков, родителей с детьми и пожилых людей.
• Маршруты на 50 км «Классика» и на 36 км идеальны для тех, кто уже знаком с Майской и готов к новым вызовам.
Все маршруты пройдут вдоль набережной реки Исеть, ЦПКиО им. Маяковского, лесопарка лесоводов России. Те, кто пройдет больше 18 км, увидят Уктусский и Нижне-Исетский лесопарки, Химмаш, микрорайон Светлый, лесопарк Южный и окрестности горы Татищева.
На одном из контрольных пунктов можно будет сдать норму ГТО по туризму.
13-30 "Екатеринбург Арена"
Футбольный матч: Урал — Локомотив М. Российская Премьер-Лига, 29 тур.
Александра Лебедева