В Озёрске состоится День славянской письменности и культуры

26-го мая в Озёрске состоится большой праздник - День славянской письменности! Жители города приглашаются на территорию Храма Покрова Пресвятой Богородицы, где в 10-30 начнётся Крестный ход и вплоть до середины дня будут идти различные мероприятия. Подробная информация в афише:

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