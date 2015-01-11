В Озёрске состоится День славянской письменности и культуры

26-го мая в Озёрске состоится большой праздник - День славянской письменности!
Жители города приглашаются на территорию Храма Покрова Пресвятой Богородицы, где в 10-30 начнётся Крестный ход и вплоть до середины дня будут идти различные мероприятия.
Подробная информация в афише:
Ключевые теги: День славянской письменности и культуры, храм Покрова Пресвятой Богородицы, Озёрск.
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