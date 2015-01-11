На Южном Урале завершено следствие по делу о незаконном строительстве коттеджей на Увильдах

Следственный комитет по Челябинской области завершил расследование уголовного дела о махинациях с землей на озере Увильды.

Фигурантами дела являются экс-руководитель особо охраняемых природных территорий области Илья Пруцких, бывший начальник управления культуры Челябинска Дмитрий Назаров и экс-директор МБУ «Спартак» Андрей Григорьев. В 2009-2010 годах они обманным путем получили в пользование участок земли на берегу озера Увильды для организации детского лагеря.

Фактически там построили коттеджи, чьи хозяева оформили право пользования на землю. Впоследствии акты аннулировали через суд. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, расследование дела завершено, материалы передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Также известно, что чиновникам помогал бывший вице-губернатор Александр Уфимцев — сейчас он находится в федеральном розыске. По данному эпизоду суд уже рассматривает дело главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина — он выдавал разрешения на застройку прибрежных участков.

http://echochel.ru/news/2019/05/20/79931/