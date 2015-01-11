За время губернаторства Дубровского Челябинскую область покинули 100 тыс. человек

В Заксобрании озвучили цифры оттока населения из региона.

Данные статистики первый вице-спикер областного парламента Юрий Карликанов привел во время встречи Алексея Текслера с депутатами. По его словам, с 2014 года Южный Урал покинули порядка 100 тыс. человек. Как отметил Юрий Карликанов, большинство уехавших составляют люди трудоспособного возраста. Из-за этого наблюдается спад сферы жилищного строительства, добавил он.

Заместитель председателя ЗСО Константин Захаров пояснил, что отток населения был вызван снижением реальных доходов населения на 22%. В качестве сдерживающей меры депутаты предложили субсидировать первоначальный взнос по ипотеке для работников бюджетной сферы.

http://echochel.ru/news/2019/05/21/79937/