Жители Челябинской области стали платить больше налогов. Рост по НДФЛ — 15%

В управлении ФНС по Челябинской области подвели итоги работы за первый квартал 2019 года.

По сравнению с 2018 годом, собираемость налогов выросла почти на 5%. Всего южноуральские налогоплательщики перечислили в бюджеты разных уровней около 47 млрд рублей.

В структуре поступлений лидирует НДФЛ — с начала года налога на доходы физлиц собрали свыше 17 млрд рублей, что на 15% больше, чем в I квартале 2018-го. На втором месте НДС — 14,6 млрд рублей.

Сбор имущественных налогов по отношению к минувшему году вырос на 11% — до 3 млрд рублей. Из них 500 млн — транспортный налог, этот показатель увеличился на 15%.

В управлении ФНС подчеркнули, что в I квартале 2019 года на треть упало количество выездных проверок — с начала года их прошло 59. В арбитражный суд направили 77 заявлений о банкротстве физлиц-должников на сумму 220 млн рублей.

http://echochel.ru/news/2019/05/21/79950/