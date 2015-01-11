Жители Челябинской области стали платить больше налогов. Рост по НДФЛ — 15%

В управлении ФНС по Челябинской области подвели итоги работы за первый квартал 2019 года.
По сравнению с 2018 годом, собираемость налогов выросла почти на 5%. Всего южноуральские налогоплательщики перечислили в бюджеты разных уровней около 47 млрд рублей.
В структуре поступлений лидирует НДФЛ — с начала года налога на доходы физлиц собрали свыше 17 млрд рублей, что на 15% больше, чем в I квартале 2018-го. На втором месте НДС — 14,6 млрд рублей.
Сбор имущественных налогов по отношению к минувшему году вырос на 11% — до 3 млрд рублей. Из них 500 млн — транспортный налог, этот показатель увеличился на 15%.
В управлении ФНС подчеркнули, что в I квартале 2019 года на треть упало количество выездных проверок — с начала года их прошло 59. В арбитражный суд направили 77 заявлений о банкротстве физлиц-должников на сумму 220 млн рублей.
http://echochel.ru/news/2019/05/21/79950/
Ключевые теги: налоги, южноуральцы, итоги.
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