Алексей Текслер потребовал увеличить финансирование центров реабилитации для наркоманов

В Челябинской области увеличат финансирование частных реабилитационных центров.

Это предусмотрят при формировании бюджета до 2022 года.

Соответствующее поручение глава Челябинской области Алексей Текслер дал министерству социальных отношений на заседании антинаркотической комиссии. Также ведомству нужно будет провести дополнительный прием заявок от некоммерческих организаций и тщательно проверить их на соответствие требованиям. Сейчас в реестр включены пять негосударственных центров. Ежегодно им предоставляют субсидии на возмещение затрат, рассказал президент Ассоциации реабилитационных центров «Южный Урал без наркотиков» Евгений Цибарт.

«Каждый год формируется бюджет, выделяются средства в размере около 1,5 млн рублей было, в этом году 2 млн, по-моему, утвердили. Человек может воспользоваться данной возможностью и пройти реабилитацию в одном из центров реестра. И при этом его не ставят на наркологический учет. Это у нас такая особенность в одном из регионов», — пояснил суть госпрограммы Евгений Цибарт.

По информации регионального минздрава, в негосударственные центры пациенты обращаются чаще, потому что сохраняется анонимность. В самих центрах одной из причин этого называют как раз отсутствие постановки на учет. Руководитель реабилитационной программы центра социальной адаптации «Вершина» Евгений Ташланов ожидает, что рост финансирования приведет к увеличению количества пациентов.

«У нас количество людей, проходящих реабилитацию, увеличится, соответственно, это и социальная нагрузка уменьшится. Тут дело не только в том, чтобы излечить, но главное-то — если один зависимый втягивает еще от 10 до 15 человек в употреблении, и если это исключить, соответственно, какая будет социальная нагрузка, уменьшится — это и преступления, и все, связанное с употреблением психоактивных веществ», — прокомментировал Евгений Ташланов.

По словам специалиста, количество обращений за реабилитацией из года в в год остается стабильным, а стоимость в среднем начинается от 25 тыс. рублей в месяц. Курс состоит из нескольких месяцев. Субсидии из областного бюджета покрывают расходы на реабилитацию одного человека в пределах 50 тыс. рублей. Количество таких мест ограничено. По словам Евгения Цибарта, уложиться в установленную законом сумму при проведении полноценного курса реабилитации невозможно, и центры занимаются софинансированием. И это одна из проблем, которую нужно донести до чиновников, считает эксперт. Другая — это качество оказания услуг.

«На сегодняшний день пять организаций официально прошли квалификационный отбор, они в реестре — это те, кого знают, то, кто ведут взаимодействие, скажем так, с органами власти. Любая структура государственная или учреждение, входящее в комиссию, может приехать и проверить в любой момент. А зарегистрировано в области, я не знаю, в минюсте, наверно, 40 или 50 — они не известны, чем они занимаются, а опять же все данные организации формируют тоже имидж реабилитационного сообщества», — рассказал Евгений Цибарт.

По информации Евгения Цибарта, ежегодно через негосударственные центры реабилитации, состоящие в реестре, проходят примерно 250-300 человек. Выздоравливают около 60% — речь о тех пациентах, у кого период ремиссии достигает полутора лет. С увеличением срока доля снижается.

Заведующая кабинетом профилактики наркологических расстройств Челябинской областной наркологической больницы Ольга Стоева сообщила «Челябинскому эху», что, по данным за 2018 год, в регионе находились под наблюдением около 6 тыс. наркоманов, еще около 2,5 тыс. человек были замечены в пагубном употреблении наркотических и психотропных веществ. Но эти цифры привязаны, скорее, не к реальной ситуации, а к изменениям законодательства, добавила специалист. Несколько лет назад стал другим порядок диспансерного наблюдения, который теперь требует добровольного согласия пациентов для постановки на учет.

По словам Ольги Стоевой, изменилась структура потребления: доля героиновых наркоманов снизилась до трети, а тех, кто употребляет синтетические психотропные вещества, наоборот, стало больше. И постоянно появляются новые виды подобных веществ, которые не подпадают под контроль. Их опасность в том числе заключается в быстром наступлении психических изменений. Количество смертельных отравлений в 2014 году составляло 164, в 2017-м — 349, а в 2018 году удалось добиться снижения показателя до 178. В целом улучшение ситуации по итогам 2018 года есть, но успокаиваться рано, констатировала Ольга Стоева. По опыту можно говорить о волнообразном развитии процесса.

Также на заседании антинаркотической комиссии обсудили ситуацию с распространением наркотиков среди подростков и участии детей в сбыте. По мнению главы региона, задачу предотвращения наркомании на ранней стадии могут решать подготовленные к этому педагогические работники. «Учителя должны иметь специальную системную подготовку, а не отрывочные знания по всем вопросам, связанным с проблемой», — считает Алексей Текслер.

К следующему заседанию комиссии Алексей Текслер поручил подготовить актуальную картину наркоситуации в регионе в разрезе городов и районов. Опыт успешных территорий хотят тиражировать в более нестабильных муниципалитетах.

http://echochel.ru/news/2019/05/22/79969/