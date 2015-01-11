Озерский суд вынес приговор экс-полицейским за избиение дебошира

Озерский городской суд (ЗАТО, Челябинская область) признал бывших полицейский Максима Аминова и Владика Кучугулова виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и подкупе свидетеля.

В июле 2017 года в дежурную часть УМВД Озерска по подозрению в избиении сотрудника полиции доставили трех мужчин, устроивших драку и избивших сотрудника ГИБДД.

«Будучи сотрудниками полиции, подсудимые с целью получения признания наносили потерпевшим по голове и различным частям тела многочисленные удары, а также применили электрошокер. Полицейские, зная о том, что один из потерпевших обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении их к уголовной ответственности, решили его подкупить», – сообщили в пресс-службе суда.

Когда началась служебная проверка, полицейских поймали при передаче взятки адвокату заявившего на них мужчины.

Подсудимые вину не признали. Суд назначил Максиму Аминову наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и три месяца. Владику Кучугулову – пять лет и три месяца. Отбывать наказание экс-полицейские будут в колонии общего режима. Им также запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, в течение трех лет. Приговор не вступил в законную силу.

https://dostup1.ru/society/Ozerskiy-sud-vynes-prigovor-ex-politseyskim-za-izbienie-deboshira_116516.html