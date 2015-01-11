На Челябинскую область надвигаются град и шквалистый ветер

По данным Челябинского гидрометцентра, днем 24 мая в отдельных районах области ожидаются грозы, сильные ливни, местами с крупным градом и шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем и отключением электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи и вал деревьев.

При усилении ветра и граде рекомендуется не выходить из зданий. Важно не оставлять детей без присмотра. Если сильный ветер и град застали вас на улице, необходимо укрыться в помещении. Не стоит прятаться около стен домов, на остановках, рядом с рекламными щитами и деревьями.

https://dostup1.ru/society/Na-Chelyabinskuyu-oblast-nadvigayutsya-grad-i-shkvalistyy-veter_116519.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop