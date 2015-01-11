В центре Кыштыма установили «умную” остановку

В Кыштыме появилась первая “умная” остановка. Установили ее в центре города. Теперь там есть Wi-Fi и смонтирована система видеонаблюдения.
А еще – компьютерный терминал. В нем можно узнать расписание движения маршруток и автобусов. Чтобы не заскучать в ожидании транспорта, для кыштымцев туда добавили информацию о достопримечательностях города и туристических местах этого края. Но что действительно оценила молодежь – это бесплатный Wi-Fi. Чтобы остановку не испортили вандалы, установили видеокамеры, картинка с них отправляется в диспетчерский центр провайдера. Кроме того, с помощью нового терминала чиновники планируют проводить соцопросы населения.
https://www.cheltv.ru/v-tsentre-kyshtyma-ustanovili-umnuyu-ostanovku/
Ключевые теги: Кыштым, умная остановка, в ногу со временем.
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