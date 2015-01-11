Жара возвращается? Синоптики обещают +26, грозы и ветер

Прогноз гидрометцентра вселяет надежду – последняя неделя мая и первые дни июня должны принести долгожданное тепло.

Наконец-то погода решила пожалеть южноуральцев. Уже с понедельника по прогнозам синоптиков ожидается +25 градусов. В этом же диапазоне погода будет держаться всю неделю за исключением среды и четверга, когда ожидается незначительное уменьшение до 20-22 градусов.

Однако будущие выходные, кроме тепла, принесут дожди с грозами. При этом сильный ветер не оставит Челябинскую область.

https://www.cheltv.ru/zhara-vozvrashhaetsya-sinoptiki-obeshhayut-26-grozy-i-veter/