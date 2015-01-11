Россия планирует перерабатывать ядерные отходы Германии

Россия и Германия работают над проектом по переработке отработанного ядерного топлива исследовательских реакторов Россендорфа или Гархинга на территории РФ.

Основная нагрузка по подготовке документации и изучению вопросов правового обеспечения сделки, а также логистики и технического оснащения ляжет на немецкую компанию Pflüger International. Все экспертизы были заказаны компанией «Росатома» « Техснабэкспортом».

Страны еще в 2010 году планировали отправить ядерное топливо на переработку с исследовательского реактора RFR (Россендорф) — первого ядерного реактора в ГДР, который был построен СССР в 1957 году. RFR закрылся в 1991 году, и по принятой практике, топливо должно было вернуться в страну, которая его поставляла. Неиспользованное топливо в 2006 году вывезли в Россию, а отработавшее осталось в Германии, так как Минприроды зарубежного партнера не выдало разрешение на транспортировку.

Планируется, что отработанное топливо отправится на предприятие «Росатома» «Маяк».

На «Маяке» создается современный комплекс по переработке ядерного топливо всех типов. Уникальный проект позволит «Росатому» занимать лидирующие позиции на мировом рынке.

Ранее на ГЛАС писали о том, как Россия способствует устранению опасности, исходящей от ядерных отходов. В начале недели на совещании российско-норвежской группы экспертов по изучению радиоактивного загрязнения северных территорий отечественные специалисты отчитались о безопасности затонувших атомных подлодок в северных морях.

https://glas.ru/society/ecology/3282-rossija-planiruet-pererabatyvat-jadernye-othody-germanii.html