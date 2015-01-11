Проблемы вывоза ТКО по-прежнему в центре актуальной повестки

22 мая в работе совещания приняли участие прокурор по ЗАТО г. Озерск Алексей Вахрушев, первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, начальник отдела охраны окружающей среды Галина Смирнова, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталья Левина, руководитель регионального оператора по обращению с ТКО по Кыштымскому кластеру Александр Шварц.

Алексей Вахрушев отметил, что проблема с вывозом мусора носит комплексный характер. Недоработки, о которых шла речь на межведомственном совещании два месяца назад, до сих пор не устранены:

– По всему округу по-прежнему можно наблюдать переполненные контейнеры или неубранный крупногабаритный мусор рядом с пустыми баками. Особенно неприглядная картина складывается в микрорайоне Заозёрный и в посёлке Татыш. Сегодня нам необходимо обсудить законные легитимные способы решения этих проблем и устранить их.

По мнению регионального оператора, в связи с проведением субботников проблема с накоплением мусора усугубилась по всему кластеру. Кроме того, у компании перевозчика ООО «Чистый город» существуют проблемы с вывозом крупногабаритного мусора (КГМ). Для этих целей нужна специализированная техника, которая выезжает значительно реже, чем мусоровозы для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Представитель регионального оператора по Кыштымскому кластеру, генеральный директор ООО «Спецсервис» Александр Шварц отметил, что выход из сложившейся ситуации видит в том, чтобы организовать специальные места для хранения КГМ. Также он пояснил, что мусор, образовавшийся после субботников, не входит в общую норму накопления, и его вывоз осуществляется на основании дополнительных договоров, которые не были заключены в этот период.

В ходе совещания Алексей Вахрушев обратил особое внимание на уровень собираемости платежей за вывоз мусора от населения округа. По информации регионального оператора по Озерскому городскому округу этот показатель составляет порядка 69 процентов, тогда как по области эта цифра значительно ниже – 59-60 процентов, а по Кыштымскому кластеру всего 58. Прокурор по ЗАТО г. Озерск подчеркнул, что жители округа со своей стороны добросовестно исполняют свои обязательства по оплате данной услуги, и следовательно любой житель округа должен быть уверен, что мусор будет вывезен своевременно.

Также в ходе обсуждения речь шла о необходимости учитывать те случаи, когда в жилых помещениях зарегистрированы несколько человек, а фактически проживает только один. И, как заметил Алексей Вахрушев, в большей степени эти ситуации могут затронуть интересы пожилых людей. Представитель регионального оператора заверил, что каждый подобный случай рассматривается в индивидуальном порядке, отметив, что по Озерскому городскому округу таких обращений было немного. Алексей Вахрушев сделал акцент на том, что эти ситуации должны обязательного рассматриваться в пределах правового поля.

Комментируя ситуацию по вывозу КГМ, начальник управления ЖКХ Наталья Левина обратила внимание руководителя компании перевозчика ООО «Чистый город» Дмитрия Бурунова на то, что в соответствии с санитарными нормами и требованиями КГМ должен вывозиться по мере накопления и не реже одного раза в неделю. По мнению начальника УЖКХ в округе есть необходимость вывозить крупногабаритный мусор чаще одного раза в неделю. Кроме того, Наталья Левина подчеркнула, что до сих пор отсутствует график вывоза КГМ, на который могли бы ориентироваться как жители округа, управляющие организации, так и надзорные органы.

Первый заместитель главы округа Иван Сбитнев отметил, что работа региональным оператором ведётся, определённые шаги для того, чтобы улучшить качество услуги по вывозу мусора были сделаны. В частности, были приобретены две единицы техники, на восемь человек увеличен штат работников предприятия, планируется приобретение машины для вывоза крупногабаритного мусора. Тем не менее, те договорённости, которые были достигнуты ранее выполнены не были:

– В адрес администрации поступает большое количество обращений от населения. Люди жалуются на то, что мусорные точки содержатся в ненадлежащем состоянии. Жителям не важно кто выполняет эту работу, и с кем заключён договор. Для людей главное, чтобы мусор был своевременно вывезен. К сожалению, в округе есть вопиющие случаи, когда мусорные точки превращаются в стихийные свалки, а мусор не вывозится в течении нескольких дней. Надо признать, что даже приобретение дополнительной техники не привело к значительному улучшению. Администрацию, которая вынуждена отвечать перед жителями за неудовлетворительную работу регионального оператора, такая ситуация категорически не устраивает.

Ещё более серьёзно обстоят дела в посёлке Метлино. К сожалению, дополнительная техника не помогла решить проблему оперативного вывоза мусора. По-прежнему актуально предложение по увеличению количества рейсов.

На сегодняшний день остаётся открытым вопрос по вывозу мусора из частного сектора. Региональным оператором не заключён ни один договор с владельцами частных домов в Озерском городском округе. В стране существует положительная практика обслуживания частного сектора, которую можно взять на вооружение.

Представитель регионального оператора в свою очередь обратил внимание на то, что зачастую управляющие организации занижают объёмы вывоза ТКО, что сказывается на качестве обслуживания контейнерных площадок.

Иван Сбитнев подчеркнул, что в случае, если на местах сбора ТКО будут скапливаться отходы, не относящиеся к твердым коммунальным, к управляющим компаниям будут применяться штрафные санкции в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Первый заместитель главы округа предложил раз в неделю проводить комиссионный объезд по наиболее проблемным участкам, чтобы принимать меры максимально оперативно.

– Необходимо чётко регламентировать сроки и график вывоза крупногабаритного мусора, проинформировать об этом жителей округа, – подвёл итоги совещания Алексей Вахрушев. – Председатели садово-огороднических товариществ, гаражных кооперативов и иных организаций должны быть проинформированы о порядке заключения договоров, об организации вывоза ТКО. Регоператору и перевозчику необходимо особое внимание акцентировать на проблемных местах, организовывать работу надлежащим образом.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39485/