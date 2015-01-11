Россиян будут лечить по новым правилам

Во вторник, 28 мая, в силу вступают новые правила обязательного медицинского страхования, утвержденные Минздравом, – новшества нацелены на усиление профилактической работы в поликлиниках.

Предлагается оценить уровень здоровья россиян с помощью масштабной диспансеризации и присвоить им определенную группу здоровья. В случае обнаружения хронических заболеваний граждане будут находиться под диспансерным наблюдением. Такие пациенты буду проходить обязательные обследования один или два раза в год, об этом им будут напоминать в поликлинике.

Страховые представители будут работать с обращениями пациентов и назначать экспертизу оказанной медицинской помощи.

https://dostup1.ru/medicine/Rossiyan-budut-lechit-po-novym-pravilam_116638.html