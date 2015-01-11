На Южный Урал придет жара до +29 градусов

В последний день весны, 31 мая, в Челябинской области потеплеет до плюс 29 градусов – синоптики обещают южноуральцам жаркую и дождливую погоду.

В среду, 29 мая, ожидается плюс 10-15 градусов ночью, в горах – 5-10. Днем воздух прогреется до 19-24, на юге области – до 27. Прогнозируется переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы.+

В четверг, 30 мая, ночные температуры составят плюс 7-12 градусов, дневные – 21-26. В пятницу, 31 мая, ночью ожидается 11-16 градусов, днем – 24-29. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

В юго-западных районах Челябинской области 29 мая местами сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnyy-Ural-pridet-zhara-do-29-gradusov_116659.html